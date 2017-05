Festival Sertanejo – Embu Country Fest

Organizado pela A Luz Eventos, o Embu Country Fest, festival sertanejo que acontece em Embu das Artes/SP, de 17 a 21 de maio, aposta na diversidade musical para atrair o público para o maior evento do gênero já realizado na região do Conisud.

Entre as atrações, Wesley Safadão, faz show de abertura do festival no dia 17, o primeiro dele na região este ano, e tem no repertório “Meu coração de PT”, “Solteiro de Novo”, “Camarote” e “Coração Machucado”, entre tantos outros que fazem deste um dos shows mais cobiçados do país.

A cantora Marília Mendonça, um dos maiores expoentes femininos do sertanejo brasileiro, se apresenta dia 18, quinta-feira, na sexta-feira, 19 será a noite dos novos talentos com show da dupla revelação do sertanejo, Matheus e Kauan, cujos sucessos “O Nosso Santo Bateu”, “Te Assumi Pro Brasil”, e “Decide Aí”, seguidos do show do cantor revelação de 2017, MC Kevinho, que com apenas 18 anos já acumula os hits “O Grave Bater”, “Olha a Explosão”, e “Tumbalabatum”, integrantes da playlist de qualquer festa jovem e visualizados por milhões de pessoas na internet.

No sábado, 20, é a vez do sertanejo clássico e “moda de viola”, com os shows da dupla Jads e Jadson, donos de sucessos como “Quem Aguenta”, “Noite Fracassada” e “Toca um João Mineiro e Marciano”.

O cantor sul matogrossense Loubet também é atração desta noite com seu timbre de voz único canta, entre outras, “Muié, Chapéu e Butina”, “Made In Roça” e “Naturalmente”. A dupla Jéssica e Jennifer prepara repertório especial de clássicos sertanejos junto com novas canções que estarão no primeiro CD em fase de produção.

Pra encerrar o Embu Country Fest, a organização do evento prepara o “Domingo da Família”, com entrada gratuita e arrecadação de alimentos não perecíveis, destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Embu das Artes.

As apresentações começam às 9h da manhã, com Fábio Teruel, cantor de “Vou te Adorar”, “Precisando de Carinho”, e outros sucessos que inspiram milhões de pessoas na internet e nos shows. Seguido de inúmeros artistas regionais.

O show de encerramento fica por conta do cantor Delluka Vieira, Embaixador do Festival, adorado pelos conterrâneos embuenses.

Os ingressos estão disponíveis para venda através do site www.aloingressos.com.br e nos pontos de venda em toda a região, cujos endereços estão no site www.embucountryfest.com.br.

Serviço:

Evento: Embu Country Fest

Data: 17 a 21 de maio de 2017

Horário: de 17 a 20/05 à partir das 19h, e no dia 21/05 à partir das 9h

Local: Parque do Lago Francisco Rizzo – Rua Alberto Giosa, 390, Embu das Artes/SP

Ingressos: Grátis para o Parque de Diversões e de R$30, a R$100, para o acesso aos shows.