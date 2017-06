Fiesp traz o verdadeiro São João à Paulista

Em ritmo de festa junina, o Centro Cultural Fiesp irá realizar no próximo domingo (25) uma grande comemoração inspirada em uma das festas mais tradicionais do país, o São João de Caruaru. Com direito a muito forró pé-de-serra, xaxado, xote, baião e uma grande quadrilha junina, a programação gratuita começa às 14h, na calçada em frente ao Centro Cultural Fiesp.

Diretamente de Caruaru, os trios Fole de Ouro e Capital do Forró, e a Banda de Pífanos trarão os clássicos do cancioneiro nordestino e de artistas consagrados como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos. O público também poderá experimentar alguns quitutes típicos e se divertir com apresentações teatrais da Quadrilha Moleco Drilha e da Procissão de São João.

Sobre as atrações:

Batalhão de Bacamarteiro

Desde os fins do século XIX, os grupos de bacamarteiros se exibem em Caruaru durante as festas juninas. De um modo geral, a festa popular é formada por homens disparando bacamartes (arma de fogo de cano curto e largo) em homenagem aos santos padroeiros ou a alguma cerimônias cívica ou política.

Banda de Pífanos

A maioria dos integrantes da banda são trabalhadores rurais autodidatas na música, que encontraram no pífano um gosto em comum. O instrumento de sopro, semelhante a flauta, é feito de taquara (madeira comum do Sul pernambucano) e pode variar de som, de acordo com o tamanho – de 65cm a 70cm (chamado Régua Inteiro), 50cm (Três Quartos) e 40cm (Régua Pequena).

Trio Fole de Ouro

Com a formação típica do forró: triângulo zabumba e sanfona, o grupo foi criado há mais de dez anos para manter e disseminar a tradição da música nordestina. Já se apresentaram em diversos festivais regionais.

Quadrilha

A quadrilha é uma dança típica das festas da região Nordeste do Brasil, originária de antigas danças populares de áreas rurais da França e da Inglaterra. Foi introduzida no Brasil por membros da elite imperial para abrir os bailes da Corte, e depois foi assimilada pela cultura popular, tornando-se o que é hoje.

Serviço:

São João no Centro Cultural Fiesp

Data: 25 de junho de 2017 (domingo)

Horário: das 14h às 17h

Local: Centro Cultural Fiesp (Av. Paulista, 1313 – em frente à estação Trianon-Masp)

Classificação indicativa: livre

Grátis. Mais informações em www.centroculturalfiesp.com.br