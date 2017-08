Finalizada a 2ª etapa da Viagem Literária

Jovens e adultos participaram de um bate-papo bem descontraído e cheio de informações, na sexta-feira (11/08), na Biblioteca Municipal Batista Cepelos, em Cotia, com o escritor maranhense Santana Filho. A agenda encerrou a segunda etapa do Programa Viagem Literária, do Governo Estadual, que traz eventos gratuitos para as bibliotecas municipais. Em Cotia, o programa contou com o apoio da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer.

“É o primeiro projeto em que participo e não poderia ter sido melhor. A maneira como me senti à vontade e acolhido em todos os lugares por onde passei, foi maravilhoso. A arte é o que se tem de melhor, com ela podemos fazer aflorar nossa humanidade, sair da rotina e ganhar um repertório para a vida”, destacou Santana.

Durante o encontro foram trocadas experiências não apenas literárias, mas de vida, conversas sobre literatura contemporânea e clássica. Santana leu trechos de seus livros, contou sobre suas inspirações para escrever suas obras, três ao todo, uma delas, A Casa das Marionetes (2015), romance finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2016 e adiantou um pouco sobre futuras publicações.

O professor César Morales levou a sua turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola São Joaquim II e falou sobre a importância de projetos culturais para o município. “O programa Viagem Literária veio ao encontro de um projeto que estou desenvolvendo com meus alunos sobre a importância do incentivo à leitura. Fiquei sabendo do evento e trouxe alguns alunos para que tenham essa experiência”, ressaltou o professor.

A última etapa da Viagem Literária irá acontecer nos próximos meses e vai trazer uma oficina de escrita criativa que será realizada pela própria equipe de profissionais da biblioteca.