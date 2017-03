Frio, Contagem Regressiva!

Seis dicas que vão comandar o inverno 2017

Há controvérsias de que o Inverno seja a estação mais glamourosa do ano, mas querendo ou não, ela está chegando e as tendências que vão dominar nessa estação já estão batendo nas nossas redes sociais a todo vapor.

Caso você ainda não esteja bem antenada no que vem por aí, vamos mostrar o que será aposta certa para a próxima estação.

1- Velvet chic

Para quem achava que ele tinha ficado lá no passado, o veludo será o must-have dessa temporada. Blusas, casacos, sapatos, bolsas, enfim dá pra ousar e colocá-lo, nem que seja em uma única peça do look. Mas ele deve estar lá.

Caso você seja daquelas que gosta de ousar e quer usá-lo em todas as peças do look, se joga e seja diva.

E SIM, as lindas Plus Size podem se jogar nessa nova trend sem medo!!!

2- Mule

Inicialmente as propostas dos sapatos Mule (sapato social sem a parte de trás) eram para ser apenas ao público masculino, a Prada foi uma das primeiras a trazer o modelo para o mercado, mas, como nós mulheres também adoramos uma peça masculina, as marcas trouxeram o remake do calçado para o universo feminino! É confortável e se encaixa em qualquer look, do mais básico ao luxuoso. Podem ser com ou sem salto.

3-Red & Pink

Acredite, essas duas cores juntas ficam ótimas SIM.

Nas passarelas das semanas de moda na Europa, já foram mostradas algumas propostas e provas de que essas duas cores juntas formam uma dupla e tanto quando colocadas no mesmo look. Pode ser em peças mais suaves e leves, como em casacos, calças e afins.

4- Metalizado

Sim, o metalizado vai continuar na próxima estação e não será apenas em sapatos ou acessórios, mas também nas roupas e, melhor ainda, se combinado a outros metalizados. Como as saias iguais a essa abaixo.

5- Tachinhas & rebites

As tachinhas (não spikes) aparecerão muito nesse inverno; bota, jaquetas, bolsas, tudo numa pegada Rock Glam, bem street, sem perder o charme.

6- Transparência

A transparência sempre foi algo ligado ao sexy, mas agora também está ligado ao street. Camisetas de tela com tops, T-shirt de rendas, jaquetas, tudo com uma pegada sexy/street que trás um estilo e sofisticação apenas em um look. E não podemos esquecer que nessa tendência, as meias arrastão chegam com muita força.

Com tanta coisa nova chegando não tem como não arrasar neste inverno. Já vai preparando suas escolhas, tirando os casacos do armário e se joga no frio!

N.R. as fotos sem legenda são apenas referências.