Com este friozinho chegando, você não fica morrendo de vontade de sentar-se à mesa, num lugar lindo, quietinho e quentinho, aí ficar tomando chá, comendo quitutes enquanto espera o tempo passar? Se é este seu caso, a dica é ir para o Salão de Chá da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano.

Mas este não é um programa para senhoras, é um lugar para toda a família, pois a Fundação, obra de uma das tradicionais famílias paulistanas do século XX, disponibiliza objetos sacros, obras de arte, móveis, tapeçarias, louças, fotografias, etc. São objetos da coleção do casal, Maria Luisa e Oscar, que passou a vida entre a filantropia e o mecenato e acumulou o acervo, hoje distribuído pela casa e disponível ao visitante.

Tem-se ainda a vantagem de podermos passear por um parque lindo, projetado e desenvolvido por Otávio Teixeira Mendes, que conta com imensos jacarandás, angicos, paus-brasil, palmeiras, sibipirunas, acácias, aroeiras, nos 75 mil metros quadrados do terreno. Ah, e os ornitólogos de plantão contam até com o Guia das Aves, lançado pela Fundação em 2006, que registra as 51 espécies de pássaros que frequentam o local. Sem dúvida, é um dos melhores parques paulistanos para a meninada correr e brincar.

Se quiser relaxar um cadinho mais, organize sua agenda para assistir a um dos concertos apresentados mensalmente. É só acessar a programação.

Ou seja, música, artes, paisagismo, gastronomia, passeio na mata, tudo logo ali no Morumbi. Funcionamento é de terça a domingo, das 10h às 17h30, com ingressos a R$ 10,00 (aos sábados, entrada franca).