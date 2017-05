Fundo Social inicia Campanha do Agasalho 2017

“A solidariedade aquece. Doe um agasalho”. Com este slogan o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia dão início a uma das campanhas mais importantes da cidade: a Campanha do Agasalho 2017. Nos próximos dias, caixas de arrecadação identificadas com o logo da campanha começam a ser disponibilizadas em prédios públicos e estabelecimentos parceiros (confira relação abaixo).

As doações poderão ser feitas durante todo o mês de maio e a população está convidada a doar roupas, agasalhos, sapatos e cobertores em boas condições de uso. “O Fundo Social quer alcançar o maior número de pessoas com esta campanha, por isso precisamos da ajuda de todos: empresários, comerciantes e da população em geral”, disse Mara Franco, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Comércios, escolas, empresas e outros estabelecimentos também podem apoiar a campanha funcionando como posto de arrecadação. Para tanto, basta solicitar uma caixa da campanha pelo telefone 4703-3549.

Mara Franco explicou que toda a doação passará por uma triagem, será colocada em sacolas e distribuída para a população carente. “A equipe de projetos do Fundo Social se dedica com muito carinho a esta etapa da campanha. Além de passarem por triagem, as roupas são lavadas e acondicionadas por categoria.” Esta fase da campanha acontecerá a partir da segunda quinzena de maio, já que as doações estão previstas para junho.

A população poderá acompanhar informações sobre a Campanha do Agasalho e postos de arrecadação pelo portal (www.cotia.sp.gov.br) e Facebook Prefeitura (www.fb.com/prefeituradecotia/).