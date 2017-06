Fundo Social inicia entrega de donativos

Antes mesmo da chegada oficial do inverno, o Fundo Social de Cotia se apressou para garantir o conforto de quem precisa e iniciou na sexta-feira (2) a entrega de agasalhos a famílias carentes da cidade. As roupas e cobertores haviam sido doados para a Campanha do Agasalho 2017, cujo tema deste ano é “A Solidariedade Aquece – Doe um agasalho”.

A presidente do fundo e secretária de Desenvolvimento Social, Mara Franco, acompanhou pessoalmente a entrega dos donativos, iniciada pelo bairro Caputera. Cerca de 200 famílias foram atendidas.

A doação ocorreu no Espaço Professor Osmar, associação de bairro fundada pelo vereador Osmar Danilo da Silva. As famílias puderam escolher e levar peças de roupas masculina, feminina e infantil, além de calçados.

Ao longo dos próximos dias, o Fundo Social seguirá com as entregas da Campanha do Agasalho. “Nosso objetivo é atender o maior número possível de famílias carentes”, disse Mara.

Entrega de colchões

Também na sexta-feira (2), o Fundo Social de Solidariedade entregou três colchões para famílias carentes do Caputera: dois para um casal que vive em um cômodo com três filhos e divide apenas um colchão de solteiro e um de casal, e um colchão foi para um jovem com deficiência mental moderada, cuja família não tinha condição de substituir o seu colchão que se encontrava sem condições de uso.