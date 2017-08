Futebol Solidário: seleção de craques joga pela Apae de Cotia

Vampeta, Müller, Neto e outros craques que fizeram história no futebol brasileiro confirmam presença em clássico que acontece em Cotia.

O Estádio Euclides de Almeida recebe no próximo dia 19 (sábado) o clássico da solidariedade. Grandes nomes do futebol brasileiro já confirmaram presença na partida válida pelo Projeto Futebol Solidário em prol da Associação de Pais e Amigos do Excepcional – Apae de Cotia.

Entre os craques confirmados estão Vampeta, Neto, Müller, Fábio Simplicio, Nenê entre outros que formam a União de Craques. Todos eles levantaram a torcida dos clubes por onde passaram e enfrentarão “Os Amigos da Apae”, equipe cotiana liderada pelo vereador Tim e o Sub-secretario Fabiano Souza e o Secretário de Comunicação Marcos Menão.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Cotia por meio das Secretarias de Esporte, Cultura e Lazer e Desenvolvimento Social. Todo o valor arrecadado com a venda de ingressos será revertido para a Apae de Cotia. Os organizadores pedem a doação de um quilo de alimento não perecível que será encaminhado para o Fundo Social de Solidariedade, que atende famílias carentes da cidade.

Flaus Oliveira, idealizador do clássico, comenta que há muito tempo costuma reunir jogadores e ex-jogadores para partidas de futebol, inicialmente apenas como entretenimento e que recentemente se reuniram para um evento parecido em prol da Apae de outra cidade. Ao conhecer Diego Rocha e Wanderley Tajiki, técnico do Cotia FC, tiveram e a ideia de fazer jogo também pela Apae de Cotia. “A adesão dos jogadores foi automática”, comentou.

Segundo ele, outros jogadores e artistas como o comediante Buiú, da “Prça é Nossa”, devem marcar presença no evento. “Esperamos que a torcida compareça e seja um grande jogo”, finaliza.

Paulo Generoso, presidente da Apae de Cotia fala sobre a importância de ações como esta para a instituição. “É um jogo de futebol que tem um significado enorme, pois ele uniu em prol da Apae, a iniciativa privada, o governo municipal e todos trabalham juntos para que esta seja uma grande ação social e esportiva. E ser protagonista de um momento como este é uma honra para a Apae de Cotia”, afirma o presidente.

Além de praça de alimentação no local e da programação esportiva, a partir das 14 horas, estão previstas apresentações musicais de grupos como Sampa Crew, Ki-Pegada e bandas locais e regionais.

Pontos de vendas autorizados:

• APAE de Cotia

Rua Eurícledes Formiga, 50 – Jd. Claudio – Cotia 11 4615-5353

• Associação Thaiwalter Karatê Do e Kobu Do Shorin Ryu

Rua Guido Fecchio, 704 – Centro – Cotia 11 4614-7538

• Fifi Fofo Cabeleireiros

Rua José Félix de Oliveira, 928 Pátio Viana II – Granja Viana – Cotia – 11 4612-0465

• Viagem 10

Rua José Félix de Oliveira, 928 Pátio Viana II – Granja Viana – Cotia (11) 2690-0067

Serviço

Futebol Solidário da APAE de Cotia

Quando: 19 de agosto – das 14h às 22h (partida de futebol às 15h)

Onde: Estádio Euclides de Almeida

Rua Saturno, s/nº, Jardim Adelina (Altura do km 32 da Raposo Tavares)

Ingressos: R$ 10,00* (antecipado) | Crianças até 10 anos – ingresso 1kg de alimento não perecível.

Informações: 11 4615-5353 / contato@apaecotia.org.br.

* A organização pede a doação de 1 kg de alimento não perecível para ajudar o Fundo Social de Solidariedade.

Credenciamento de Imprensa

Os veículos e jornalistas devem fazer o credenciamento para o evento a partir da próxima quinta-feira, 10 de agosto, pelo e-mail: contato@temcomunicacao.com.br com nome, veículo, e-mail e telefone.

As credenciais devem ser retiradas no dia 17 na Apae de Cotia das 9h00 às 16h00.

Sobre a Apae de Cotia

Associação de Pais e Amigos do Excepcional é uma instituição sem fins lucrativos, cujo objetivo é garantir às pessoas com deficiência um espaço digno na sociedade.

Em Cotia, a Apae abriu as portas em maio de 1989 e atualmente atende cerca de 300 pessoas entre crianças e adolescentes, que são atendidas por equipe multidisciplinar em diversos programas e atividades.

Para manter as atividades, a Apae de Cotia assim como todas as outras no Brasil, conta com recursos da iniciativa privada e parcerias com governos municipal, estadual e federal.