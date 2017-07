Garotada se diverte com histórias da Viagem Literária

A criançada se deliciou nesta sexta-feira (30) na biblioteca municipal Batista Cepelos com as histórias contadas pela escritora e filósofa Lia Zatz durante a segunda edição do programa Viagem Literária, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura e voltado ao incentivo à leitura e criação literária.

A escritora falou sobre seus diversos livros e também leu alguns trechos, além de responder perguntas do público. “Espero estimular as pessoas a lerem sempre mais, não somente os meus livros, mas outros autores também”, disse Lia. “Criar o hábito da leitura é fundamental, e despertar esse interesse de frequentar as bibliotecas é melhor ainda”, completou.

Em sua primeira participação no programa, Lia já percorreu essa semana cidades como Socorro, Louveira, Franco da Rocha e Arujá. Entre os 52 livros de ficção e informativo compostos por ela, é possível encontrar diversos temas escritos para crianças e adolescentes, como “De onde tudo surgiu e como tudo começou”, “Era uma vez um castelo”, “O que você vai ser quando morrer?”.

Entre o público presente, alunos do projeto municipal “Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos” interagiram com a escritora. “Trabalhamos em sala de aula com o livro “Aventura da escrita” e os alunos reagiram com muita alegria quando soubemos da vinda da Lia. Vamos continuar com esse projeto de leitura com outros livros dela”, destacou Ezequiel Alves, professor de teatro do projeto municipal que estava acompanhando os alunos.

A primeira etapa do programa Viagem Literária trouxe a contadora de histórias Cristiane Velasco, em maio. Através de cantigas e encenação, a contadora narrou diversas de suas obras. Na terceira etapa, dia 11 de agosto, o programa trará o autor Santana Filho para falar sobre literatura, dessa vez para o público adulto.