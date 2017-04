Gastronomia paraense no Museu da Casa Brasileira e muito mais

O Grupo FEM* e o Museu da Casa Brasileira se unem para realizar mais uma edição da Feira Sabor Nacional, nos dias 8 e 9 de abril, das 10h às 20h, com entrada gratuita. O evento reúne pequenos produtores de alimentos, bebidas e acessórios culinários para incentivar e dar visibilidade aos produtos nacionais.

Com o objetivo de retomar a tradição da cozinha brasileira, valorizando as receitas, temperos, cores e sabores, o evento une a cadeia de pequenos produtores diretamente ao consumidor final, fomentando um consumo consciente.

Dentro deste contexto, a chef paraense Vangela Velozo, que comanda a Embaixada Paraense, foi convidada a participar do evento. Vangela que está todos os sábados na Praça Benedito Calixto e organiza jantares e almoços fechados estará com suas delícias na praça de alimentação no jardim do Museu. “ Foi com surpresa que recebi o convite e é com muito prazer e satisfação que vou participar deste evento”.

A chef foi a Belém escolher os itens que compõem as delícias da sua cozinha. “Trabalho com ingredientes frescos. Quando consigo fugir, vou pessoalmente ao Mercado Ver-o- Peso. É como trazer um pouco da energia paraense, das cores, sabores e aromas da minha terra para dentro da cozinha paulistana”.

Para o evento, Vangela vai levar: tacacá, maniçoba, unha de caranguejo, samba de cacete e cachaça de jambu.

Outras atrações

Dentre os mais de 50 produtores já confirmados, esta edição da Feira homenageia o tradicional Empório Chiappeta, que vai reproduzir o famoso estande do Mercadão no jardim do MCB. Criado em 1908 pelo imigrante italiano Carlo Chiappetta, a ideia é resgatar e mostrar um pouco da história dos empórios da cidade.

Além de estandes de produtores, a Feira traz uma praça de alimentação no jardim do Museu. Como opções de alimentação, estão nomes como: Amburana, Babuxca, Baer-Mate, Cervejaria Zalaz, Consulado Mineiro, Cubq, Da Villar, Embaixada Paraense, Finger Foods, Gelato Boutique, Le Sorbet, Merak Doces Veganos, Mocotó Aqui, No Pote, Spadac cino, Tabuleiro das Meninas.

A Feira Sabor Nacional contará ainda com palestras e oficinas sobre os novos olhares da gastronomia. Veja a programação completa:

Palestras:

8 de abril, sábado

12h – Molhos inusitados com Geléias (Fernanda Luiza Kurebayashi | A Senhora das Especiarias)

14h – Culinária e Mel (Eugênio e Márcia Basile | MBee Mel)

15h30 – O Queijo Artesanal (Edgar Miquelanti | Terra Tradição)

9 de abril, domingo

11h30 – O Cenário Atual dos Sorvetes no Brasil (Renato Chiappetta | Empório Chiappetta)

13h – Contação de Histórias para Crianças sobre Alimentação (Associação Viva e Deixe Viver)

SERVIÇO

Feira Sabor Nacional

Data: 8 e 9 de abril, sábado e domingo das 10h às 20h – entrada gratuita

Local: Museu da Casa Brasileira

End: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705

Prefira o transporte público

A 15 min do metrô Faria Lima

Bicicletário com 42 vagas

Estacionamento pago no local (Preço único: R$ 40,00)

Realização: MCB e Grupo FEM

*Sobre o Grupo FEM

Grupo FEM foi criado em julho de 2015 com a proposta de descobrir pequenos produtores da área gastronômica, divulgar seus trabalhos e receitas e aproximá-los ao consumidor final, fomentando um consumo constante e consciente.

Fontes: www.jornalistasdaweb.com.br/dino e Museu da Casa Brasileira