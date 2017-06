Governo em parceria com o PAT Cotia

Foi realizado o primeiro treinamento do Time do Emprego no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), um projeto do Governo do Estado em Parceria com a Prefeitura de Cotia.

O programa conta com a participação de cerca de 30 pessoas, jovens em busca de um suporte para o primeiro emprego, como Tatiane Ferreira, 17 anos. “Espero me capacitar com esse treinamento e aprender bastante a teoria para poder usar na prática.” Há ainda adultos com experiências em busca de aprimorar seus conhecimentos para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo.

Ao todo serão 12 encontros, com a duração de três horas cada, às terças e quintas-feiras, das 9h ao meio-dia. A turma conta com dois facilitadores do próprio PAT Cotia para instruí-los. Eles recebem uma bolsa com todo o material necessário. Ao final do curso receberão certificados.

O objetivo do programa é formar um grupo, para que troquem informações, recebam suporte na criação de currículos e entrevistas de emprego, o que os auxiliará no aprimoramento das habilidades e dinâmicas, entre outros conteúdos.

Segundo Eliane Trevigno, diretora regional da Secretaria Estadual do Emprego e Relações de Trabalho (SERT), o projeto visa atender a todos que estão em uma situação vulnerável, e realizar a troca de experiências, de histórias e auxílio no suporte técnico.

A participação no programa não garante vaga de emprego. No entanto, pode ajudar o trabalhador a se (re) inserir no mercado de trabalho.

Para participar das próximas turmas na cidade basta realizar a inscrição no PAT (Rua Monsenhor Ladeira, 38, Vila São Francisco), com RG e CPF.

Outras informações pelos telefones 4703-0497 e 4243-7666.