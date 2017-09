Por meio do Fumefi, Governo Estadual confirma repasse de R$ 3 milhões para projeto de duplicação da Estrada de Caucaia

Na manhã de sábado (16/09), o prefeito Rogério Franco recebeu em seu gabinete o Secretário Chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, que veio confirmar a liberação de R$ 3 milhões, por meio Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), para o projeto de duplicação da Estrada de Caucaia do Alto. Participaram do encontro Marcio Camargo, deputado estadual, Winderson Anzelotti, Secretário Executivo do Fumefi, Mário Sérgio Matsumoto, subsecretário de Assuntos Parlamentares da Casa Civil, além dos secretários municipais José Roberto Baraúna (Desenvolvimento Urbano), Rodrigo Dantas (Obras), José Lopes (Governo), Raphael Camargo (Gestão Estratégica e Inovação), Marcos Menão (Comunicação) e o ex-prefeito Antônio Carlos de Camargo, o Carlão.

O prefeito Rogério Franco afirmou que nos próximos dias será aberta a licitação da obra de duplicação da Estrada de Caucaia. “É uma obra importante, pois gera emprego, renda e desenvolvimento para a região de Caucaia do Alto. Além disso, esta obra vai ajudar a salvar vidas, pois é uma via perigosa e, por não ser duplicada, muitos acidentes com vítimas fatais já aconteceram”, disse o prefeito Rogério Franco.

O prefeito Rogério Franco afirmou que o projeto contempla a duplicação de toda a extensão da Estrada de Caucaia do Alto, cerca de 11 km, instalação de rotatórias, canteiro central, iluminação pública, passagens para pedestres, pontos de ônibus e sinalização.

Viaduto da Raposo Tavares

Durante a passagem do Secretário Chefe da Casa Civil por Cotia, o prefeito Rogério Franco aproveitou para apresentar e pedir ajuda para o projeto de instalação de um viaduto Rodovia Raposo Tavares, altura da Granja Viana. “A Granja Viana tem diversos condomínios residenciais, industrial e apenas o retorno do km 23 não dá conta do grande fluxo de veículos, especialmente no horário de pico, situação que causa transtorno por diversos quilômetros da rodovia”, disse o prefeito.

Rogério Franco explicou que a prefeitura entrará com contrapartida à obra, mas que precisa da parceria do Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). “Dentro de alguns dias teremos o orçamento para este projeto, mas já adiantamos que se trata de uma solução rápida e econômica para o congestionamento neste trecho da rodovia”, concluiu o prefeito.