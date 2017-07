Grande Bazar Acorde juntando o útil ao agradável.

Grande Bazar, com peças e acessórios seminovos, junta o útil ao agradável.

No próximo dia 08 de julho, sábado, a ACORDE realiza mais um Grande Bazar, desta vez com roupas e acessórios. São peças únicas para mulheres, homens e crianças, seminovos de primeira qualidade e a preços acessíveis. E para que todos aproveitem a manhã despreocupados e próximos à natureza, serão vendidos pastéis fresquinhos, feitos na hora. Quem vier com a família vai aproveitar para relaxar e comprar barato. O Bazar da ACORDE fica aberto das 8h às 14h.

A organização do evento conta com a participação de moradores da comunidade, que contribuem com seu conhecimento e prática. Os resultados são sempre positivos, e o faturamento é diretamente investido nos projetos da organização, sem fins lucrativos, voltados para o público infantil e jovem (manhãs e tardes); e adulto (noite). Sua missão institucional prevê o fortalecimento da convivência comunitária e a valorização do coletivo.

Evento: Bazar da ACORDE

Horário: 8h00-14h00

Formas pagamento: dinheiro, débito e crédito (Visa e Mastercard).

Instituição: ACORDE Oficinas para Desenvolvimento Humano (www.acorde.org.br)

Comunicação: Patrícia Gazoni (comunicacao@acorde.org.br)

Endereço: Estrada do Moinho Velho, 1.144 – Jardim Tomé, Embu das Artes.

Telefones: 4704.1786

Para colaborar com bazares futuros: mobilize@acorde.org.br