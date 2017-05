Grande bazar da ACORDE dia 6 de maio

No primeiro sábado do mês de maio, dia 6, a ACORDE realizará seu grande bazar, com mais de 1.500 peças de roupas e calçados femininos, infantis e masculinos. Resultado da parceria feita com uma confecção bastante conhecida, nesta edição o Bazar da ACORDE conta com grande diversidade de peças novas (e com pequenos defeitos) para todos os gostos, a preços acessíveis. O evento acontece na Estrada do Moinho Velho, 1.144 (antigo 243), no Jardim Tomé. O Bazar da ACORDE ficará aberto ao público das 8h às 16h, e aceitará pagamento em dinheiro, débito e crédito (Visa e Mastercard).



O Bazar da ACORDE ocorre há 5 anos, sendo um evento aguardado em toda a região. Conta com mais de uma edição anual, cada uma diferente da outra, conforme a parceria empresarial feita com a ACORDE. Trata-se de um evento que busca incentivar a participação de moradores da comunidade na sua organização, valendo-se do conhecimento e da contribuição de cada um na conquista do bem-comum. Os resultados são sempre positivos.

A ACORDE é uma organização social que atua no bairro há mais de 15 anos, localizada na divisa entre Cotia e o Embu das Artes. Tem em sua missão institucional o resgate da convivência comunitária e a valorização da construção coletiva. O Centro Cultural Comunitário (CCC) da ACORDE recebe o público adulto em diversas oficinas que ocorrem no período noturno. A ACORDE também atende crianças e jovens entre 6 e 17 anos.

Serviço

Instituição: ACORDE Oficinas para Desenvolvimento Humano (www.acorde.org.br)

Comunicação: Patrícia Gazoni (comunicacao@acorde.org.br)

Endereço: Estrada do Moinho Velho, 1.144 (antigo 243), Jardim Tomé, Embu das Artes.

Telefones: 4704.1786

Para colaborar com bazares futuros: mobilize@acorde.org.br