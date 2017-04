Greve Geral dia 28 paralisa meios de transporte

Além de contar com adesão de sindicatos de trabalhadores de várias categorias, incluindo, na região, metalúrgicos, bancários, professores da rede estadual e frentistas, a greve geral, marcada para a próxima sexta-feira, dia 28, contra as propostas de reformas trabalhista e previdenciária do governo Temer, também deve ganhar a adesão dos setores de transporte público. Trabalhadores do transporte coletivo municipal e intermunicipal da região Metropolitana de São Paulo confirmaram adesão. Além disso, devem ser paralisadas as linhas de Metrô.

Estão confirmadas as paralisações das linhas 1-Azul, (Jabaquara-Tucuruvi), 2-Verde (Vila Madalena-Vila Prudente), 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda), 5-Lilás (Capão Redondo-Adolfo Pinheiro) e 15-Prata (Vila Prudente-Oratório) a partir da zero hora do dia 28. Já entre os trens, não vão funcionar as linhas 7-Rubi (Jundiaí-Luz), 10-Turquesa (Brás-Rio Grande da Serra), 11-Coral (Luz-Estudantes) e 12-Safira (Brás-Calmon Viana).

Entre os ônibus intermunicipais, estão confirmadas também paralisações nas linhas da EMTU que operam em Osasco, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Ribeirão Pires, São Caetano, São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra e Osasco. As paralisações devem durar 24 horas. Quanto ao movimento dos sindicatos, os locais de protesto, em Osasco, ainda não foram divulgados. A previsão é de que ocorram na região central, pela manhã, e que depois os manifestantes sigam para ato que acontece na avenida Paulista, na Capital.