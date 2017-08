Guarda Ambiental de Cotia acompanha soltura de onça

Animal foi encontrado em uma empresa em Itapecerica da Serra e solta na Reserva Morro Grande

A onça-parda encontrada em um escritório na cidade de Itapecerica da Serra, no dia 14/08, foi recolocada na natureza na tarde desta quarta-feira (23/08). A Guarda Ambiental de Cotia acompanhou a soltura do animal na Reserva Ambiental do Morro Grande, em Cotia, local escolhido por ser uma reserva sem interferências. A soltura da onça foi realizada pelos Bombeiros e pela Polícia Militar Ambiental.

Após a captura realizada pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda da Polícia Ambiental e uma veterinária, o animal foi conduzido para a ONG Mata Ciliar, em Jundiaí, que desenvolve trabalhos para preservação da biodiversidade. O animal ficou isolado, passou por exames e um microchip foi colocado para que seja acompanhado, antes de ser solta novamente na natureza.

A coordenadora de fauna e veterinária da ONG Mata Ciliar, Cristina Harumí Adania, que acompanhou o caso desde o resgate, junto a polícia ambiental e o corpo de bombeiros, falou da importância em ajudar esses animais a voltar para seu habitat. “Escolhemos esse local por ser próximo de onde foi feita a captura e tivemos as portas abertas para isso. A preservação da espécie é extremamente importante, o retorno para o habitat ajuda a valorizar e manter essa espécie”, disse.

Logo após a soltura do animal foi reforçada a importância da conservação dos habitats naturais desses animais selvagens para que não aconteça mais, como aconteceu neste caso, a onça adentrar em área urbana. “Essas onças estão sem lugar para ficar, no caso desse macho, ele estava fugindo de queimadas que estavam próximas. Precisamos resguardar e preservar os locais onde os animais vivem, para que eles não invadam as áreas urbanas e acabem sendo prejudicados.”, ressaltou Cristina.