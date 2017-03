Há esperança para o CEMUCAM

A AAPC – Associação dos Amigos e Amigas do Parque Cemucam – promoveu uma reunião com o Secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Gilberto Natalini. Além de membros do Conselho Gestor do parque, também estavam presentes na reunião, o prefeito de Cotia Rogério Franco, o vice-prefeito Almir Rodrigues, o ex-prefeito Carlão Camargo, o vereador de Cotia Eduardo Nascimento e outros.

Os presentes ouviram do secretário Natalini que o CEMUCAM é uma grande preocupação para ele e que os frequentadores e o Conselho Gestor não estão sozinhos na luta pela recuperação do nosso parque.

A Associação apresentou as demandas do Parque e o Secretário Gilberto Natalini, de imediato, determinou que uma pequena equipe de manejo e roçagem iniciasse os serviços até que o processo de licitação seja concluído.

A Prefeitura de Cotia se colocou à disposição para estabelecer parcerias com a Prefeitura de SP (gestora do Parque) para fazer com que o CEMUCAM volte a oferecer, com segurança, atividades socioculturais e ambientais aos frequentadores.

Os problemas são muitos, mas não são insolúveis. Várias ações devem ser desenvolvidas para que o Parque CEMUCAM saia do estado de abandono em que se encontra.

Para os presentes ao encontro, a visita do Secretário foi bastante proveitosa e a presença da nova administração de Cotia, foi fundamental.

Emergencialmente e com o apoio da Prefeitura de Cotia e de empresários da região será feita uma poda emergencial já que o contrato de manejo será restabelecido só daqui a 60 ou 90 dias.

Com informações de Alex da Força e Marcia Catunda na página da AAPC – Associação Amigos do Parque Cemucam