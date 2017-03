Homens, lutem conosco!

Feminista ou feminina? Vadias, feminazis? Complexadas, loucas, masculinizadas… e poderíamos facilmente arrumar algumas centenas de verbetes pejorativos para mulheres que… simplesmente querem direitos iguais. Vamos lá, porque a confusão é comum, é quase a piada do tio do pavê: direitos iguais, não é virar homem, certo? Exemplo: Segundo reportagem do G1 de ontem , as mulheres continuam ganhando muitos menos que os homens quando exercem a mesma atividade. E não é pouco:

“Para cargos operacionais, a diferença entre os salários chega a 58%, e para especialista graduado é de 51,4%. Completam o ranking: especialista técnico (47,3%), coordenação, gerência e diretoria (46,7%), supervisor e encarregado (28,1%), analista (20,4%), trainee e estagiário (16,4%) e assistente e auxiliar (9%). ”

Se a pesquisa mapeasse as mulheres negras, aí que a diferença seria abismal. Então, migas, por mais que tenhamos avançado, a injustiça ainda corre solta quando o tema é remuneração.

O Brasil é extremamente machista. Cena? Bruno, o goleiro, depois de assassinar e esquartejar a namorada porque não queria pagar a pensão, sai da prisão com fãs tirando selfies e afirma já ter vários convites de clubes para voltar a trabalhar. Esquisito que depois de um crime hediondo, alguém, que dirá milhares de pessoas, se dizem fã dessa pessoa. Rolou piada – eu li – sobre a menina que foi violentada por 30 monstros. Não eram homens.

Segundo relatório da ONU , o Brasil é o quinto país no mundo onde mais se mata mulheres. Uma mulher negra é assassinada a cada duas horas (Revista Exame). Triste.

Então esqueça o estereótipo das mulheres queimando sutiã para chamar de feminismo. Você queira ou não, somos todas herdeiras de um movimento que lutou por direitos fundamentais, como salários iguais, sufrágio universal, legalização do aborto (em outros países), a Lei Maria da Penha para punir toda essa violência. Só para lembrar rapidamente, a data foi em homenagem a centenas de operárias que fizeram greve contra as péssimas condições de trabalho na indústria têxtil, em Nova Iorque, 1857.

A luta nunca parou. Está sempre em transformação. A diferença é que atualmente a cara do movimento ganhou uma diversidade incrível. Mulheres pintam, bordam, viram donas-de-casa, se quiserem, trabalham fora, monogâmicas ou adeptas do poliamor, magrinhas, gordinhas, mais donas de si, de uma estética única, nas periferias nos grandes centros, se organizam para conquistar seus direitos. Experimente colocar “feminista” no Facebook. Você vai se assombrar com as nuances de grupos e movimentos atuantes. Mulher tem que… ser o que ela quiser. Esse é o grande barato do momento. Tem formas de engajamento para todas.

Os homens estão mudando também. E que bom! Uma geração já sacou que cuidar de filho é tarefa a dois, assim como lavar louça, trocar fralda, levar no pediatra e lamber a cria. Minoria, mas tá crescendo. O fardo de provedor também é grande, tem que ser revisto. Mães deixam seus filhos brincarem de boneca ou de casinha, porque sim, é de pequenino que se torce o pepino! E meninas não precisam ser só princesas. Já estão trocando o balé pelo judô, pela capoeira e uma gama de livros infantis mostram que garotas podem ser cientistas, atletas, ativistas, bailarinas, o que elas quiserem.

Falta muito? Falta. Queremos trocar o lilás e as rosas que infestam a internet e os veículos de comunicação no dia 8 de março, por direitos. Por solidariedade. Por sororidade também, palavrinha bonita que ganha cada vez mais força.

Homens, vocês podem até nos dar um buquê de flores nesta data. Agradecemos. Mas o que queremos mesmo, é que vocês lutem conosco. Na rua, em casa, no trabalho, no namoro, no cuidado com os filhos. Dividam responsabilidades. Reconheçam.

Queremos sua compreensão de que temos direitos. Sonhos, muitos. Bora sonhar juntos?

E ninguém mais precisa queimar sutiã pra isso.

Só se quiser!! 😉

Por Fabíola Lago, jornalista, mãe, esposa, amante, palhaça e feminista!!