Hot Kids: Empreendedorismo ecologicamente correto!

O distrito Caucaia do Alto, pertencente ao município de Cotia, possui localização privilegiada em divisa com a Reserva do Morro Grande, que abriga maciços florestais de Mata Atlântica e duas represas: da Graça e Pedro Beicht.

De olho nas possibilidades de aventuras locais e preocupado em distrair as crianças dos seus aparelhos eletrônicos, o empreendedor Marcelo Feliciano Soares criou o espaço Hot Kids, que promove atividades com miniveículos e contatos com a natureza, por meio das opções de pomar, horta, lago com peixes, tirolesa, parquinho e recreações.

O modelo de negócios é inovador na categoria e atrai turistas durante todo o ano. Os minicarros são adaptados e seguros para crianças, que recebem educação de trânsito no estilo CFC (Curso de Formação de Condutores) e podem explorar as pistas locais com independência.

A sustentabilidade também entra no cardápio de atividades, com informações e exemplos da prática local. O projeto possui gerador de energia, tratamento do esgoto com plantas e coleta seletiva de lixo.

Com uma área de 17mil m², a produção de energia do espaço fica por conta de três opções: hidrogerador, turbina eólica e quatro placas fotovoltaicas, que atendem cerca de 40% da demanda existente, com projeções para 60% e 80%, em breve.

Já o esgoto é 100% tratado de forma natural, por meio de uma combinação de biossistemas composta por: biodigestor, zonas de raízes, círculo de bananeiras e caixa de gordura com palhas. Toda água utilizada no local é tratada ali mesmo e retorna limpa para o meio ambiente. O projeto foi realizado pela empresa Terracota Soluções Ambientais, com sede no mesmo bairro.

Rodolfo Almeida, presidente da Sociedade Ecológica Amigos de Embu, é estudioso do saneamento ecológico e foi conferir as instalações do local. “Nessas áreas de proteção ambiental, de proteção e aos mananciais, empreendimentos como esse, que consegue fomentar o turismo, gerar renda e ainda ser modelos de sustentabilidade, precisam ter incentivos fiscais. Nossa região carece desse tipo de iniciativa. Além do mais, ele vai gerar dezenas de empregos diretos e indiretos e, possivelmente, muito mais do que certos galpões de estocagem, como tem sido construídos na região”, comenta.

Atualmente, o espaço emprega oito pessoas, conta com 20 monitores freelances e 18 prestadores de serviço.