O Granjardim, centro comercial localizado no miolo da Granja Viana, realiza no próximo dia 13 de agosto, sábado, das 11h às 19h, a II Exposição de Carros Antigos, em comemoração ao Dia dos Pais.

Serão várias atrações: Além da exposição e das delícias dos restaurantes localizados no espaço, haverá também diversos Foods Trucks com comidas diversificadas, como mexicana, japonesa, e doces como churros.

Outra grande atração será a apresentação da banda CARA-DE-PAU, com muito jazz e blues, a partir das 17h.

Todas as lojas do centro comercial estarão participando do evento com ótimas promoções e novidades imperdíveis.

Granjardim

Av. São Camilo, 980.

Tel. 4702.6652

Estacionamento gratuito com manobristas no local.