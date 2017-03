Iluminação Rotatória Entrada do Jd. do Engenho

Na entrada do Jardim. do Engenho, temos uma rotatória que é uma praça com muitas árvores e que geralmente a prefeitura efetua a limpeza.

Nós moradores, na medida do possível, ajudamos na conservação dela, colocando algumas plantas. Há pouco tempo coloquei alguns pneus pintados com plantas.

Porém o lugar fica muito escuro e perigoso, pois as luzes das ruas não são suficientes para iluminá-la.

Como fui assaltada no final do ano passado, coloquei um holofote na frente da minha casa, mas mesmo assim, ainda não é suficiente.

Gostaríamos que a Prefeitura de Cotia nos ajudasse, colocando iluminação para termos mais segurança nesta área.

Aguardo retorno!

Cilene Simone Lopes Silva

N.R. Solicitação enviada à Prefeitura, aguardando resposta.