Imigrantes japoneses recebem homenagem

A comunidade japonesa de Cotia foi homenageada nesta terça-feira (20) na Câmara de Cotia em cerimônia de homenagem pelos 109 anos de imigração.

Segundo o primeiro secretário de Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social de São Paulo, André Korosue, a extinta Cooperativa Agrícola de Cotia foi uma das maiores do Estado e isso se deve graças ao trabalho e determinação da colônia japonesa, que há muito tempo se faz presente no município. “É de grande importância que essa homenagem seja realizada, demonstra que a cidade reconhece a participação e contribuição dos japoneses. Essa celebração nos honra bastante”, destacou Korosue.

Além dos homenageados, acompanharam a cerimônia vereadores e representantes do Executivo. “Como único vereador japonês dessa casa, represento aqui a cultura do meu povo e destaco que a Câmara assume o papel de resgatar a cultura japonesa e preservar as áreas de plantio do município”, afirmou Celso Itiki. “Sabemos do valor da cultura japonesa e também não podemos deixar de lembrar das demais culturas que existem no Brasil e que influenciam o nosso povo”, complementou.

O presidente da Associação Cultural Desportiva de Caucaia do Alto, Júlio Haguio, morador de Cotia há 40 anos, agradeceu as homenagens: “Faz 109 anos que o primeiro navio japonês chegou em terras brasileiras e celebrar isso é de grande importância para nós. Agradeço Cotia por apoiar a cultura japonesa”.