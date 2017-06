Implantação da coleta seletiva em prédios públicos

Ciente de seu papel em relação a questões ambientais, a Prefeitura de

Cotia começa a desenvolver ações direcionadas à implantação da coleta

seletiva nos prédios públicos.

Na quinta-feira (1º), uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente se reuniu com representantes de cada pasta, no auditório da Secretaria da Educação, para informar sobre os procedimentos a serem adotados quanto à separação do lixo orgânico daquele que é possível reciclar, como copos descartáveis, papel, papelão, garrafas PET e vidro.

Cada departamento deverá juntar esses materiais num mesmo recipiente e

depositá-los em um container a ser disponibilizado para cada secretaria.

O caminhão da coleta seletiva fará a retirada uma vez por semana.

Os objetos – têm de estar limpos, do contrário se contaminam e não

servem para reciclagem – serão enviados à Coopernova, cooperativa de

trabalho que fará a separação do material nas duas unidades de

reciclagem existentes na cidade, nos bairros Nova Cotia e Caiapiá.

Por meio de parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente, a Coopernova e

a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e

Cosméticos (ABIHPEC), agentes ambientais saíram às ruas dos bairros São

Francisco, Jardim Nomura, Jardim Ísis, Jardim Leonor, Portal da

Primavera, Parque São George e Parque Bahia para informar sobre a

implantação da coleta seletiva nessas localidades nas próximas semanas.

Na ação foram feitas abordagens a moradores e comerciantes e

distribuídos panfletos informativos sobre o que pode ser destinado à

coleta seletiva.

Segundo a presidente da Coopernova, Marli Monteiro Andrade dos Santos,

Cotia recicla em média 3% ao mês – algo em torno de 180 toneladas – de

todo o lixo doméstico produzido, cerca de 6,5 mil toneladas.

Os resíduos destinados à reciclagem são separados, compactados e

vendidos às indústrias. A ABIHPEC é parceira no projeto e forneceu à

Coopernova uma prensa, caminhão e empilhadeira.

A cooperativa recebe doação de cerca de 100 empresas (indústria e

comércio) e 120 condomínios. Entre os materiais estão papel, papelão,

plástico, garrafas PET latas, vidro e eletroeletrônicos. A própria

cooperativa retira o material. O recolhimento é feito por seis

caminhões, sendo três próprios e três cedidos pela Cotia Ambiental,

concessionária do serviço de limpeza.

A Prefeitura pretende implantar ainda este ano mais três Postos de

Entrega Voluntária (PEVs) de lixo destinado à reciclagem, um no centro,

um na Granja Viana e outro no quilômetro 21 da rodovia Raposo Tavares. A

instalação será feita pela Cotia Ambiental, que já administra a única

unidade existente no município, situada em Caucaia. A ideia é chegar

futuramente a cinco ecopontos, como também são chamados os PEVs.

Para o PEV de Caucaia são levados diversos tipos de material, como

papel, papelão, vidro, plástico, garrafas e embalagens longa-vida usadas

no armazenamento de leite e sucos. A entrega é feita pelos próprios

munícipes e o material encaminhado à Coopernova, criada em 2008.