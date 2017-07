Inscrições para o Projeto Guri seguem abertas até 8/08

A Prefeitura da Estância Turística de São Roque, através da Divisão de Cultura, informa que desde de 27/06, estão abertas as inscrições para o Projeto Guri. Considerado o maior projeto sociocultural do Brasil, atualmente oferece mais de 20 cursos. As inscrições seguirão até 8 de agosto.

Serão oferecidas 150 vagas para sopros madeiras (clarinete, saxofone e flauta transversal), sopros metais (trompete, trombone, tuba e euphonium) e percussão. As aulas acontecerão de terça a sexta-feira, das 13h às 18h.

Os interessados deverão comparecer no Polo Cultural no CECT Brasital (Av. Aracaí) acompanhados pelo responsável legal, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG do aluno (cópia), comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar, RG do responsável (cópia) e comprovante de residência para consulta.

Não é preciso ter conhecimento musical prévio. Basta ter entre 8 e 18 anos e gostar de música. Mais informações pelo telefone 4784-4603.