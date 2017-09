Instituto Gira-Sol convida

Acontece no próximo dia 23 de setembro, o Festival da Primavera do Gira-Sol! Há mais de uma década comemorando a chegada da estação mais colorida do ano.

Exposições, Dança, Teatro, Músicas, Poemas, Expressões, Gincanas e Convidados

Muito comes e bebes

Entrada Gratuita!

O Festival da Primavera tem o objetivo de desenvolver o entretenimento para a comunidade, participantes dos projetos do Instituto e público em geral, com arrecadação revertida integralmente à sustentabilidade dos projetos da instituição.

PÚBLICO ALVO

Comunidade local, representantes sociais e da política municipal, público em geral e convidados especiais.

QUANDO

Sábado 23 de setembro as 15h

ONDE

INSTITUTO GIRA-SOL

Centro Cultural Família Ilê Axé

Rua Caminho Existente, 205 – Jd. Santana – Cotia – SP

Realização:

Instituto Gira-Sol

Contato: (11) 4614-3780 | www.igsol.org

Colabore, Participe, Pratique a Responsabilidade Social.

Instituto Gira-Sol

Unindo Forças, Semeando um Futuro Melhor!