Intradermoterapia para alopecia androgenética

Quem tem alopecia androgenética deve antes de tudo saber que qualquer tratamento atrasará a queda dos cabelos, não fará com que não caiam em algum momento pois costumo explicar que este tipo de alopecia está programado pela genética, o que conseguimos é atrasar essa programação.

Existem casos de alopecia androgenética que podem exigir uma terapia combinada de ativos orais, tópicos e intradérmicos para aumentar os

resultados. A principal vantagem no uso da intradermoterapia capilar se deve à ação farmacológica dos medicamentos utilizados, associada ao efeito estimulante das picadas da agulha.

Pela via intradérmica não existe o risco dos medicamentos se ligarem às proteínas plasmáticas, obtendo-se, assim, uma distribuição do medicamento de modo mais efetivo que pela via oral ou parenteral. Desta forma o risco de efeitos colaterais é praticamente nulo.

Geralmente são associados fatores de crescimento a substâncias consagradas como a finasterida, minoxidil, Pantenol, biotina, silício, N acetil Cisteina, aminoácidos, vitaminas e sais minerais no intuito de acelerar a fase anágena

(crescimento dos cabelos) e diminuir a fase telógena (queda dos cabelos). A duração no tempo da fase anágena determina o comprimento final dos cabelos.

A alopecia está associada a um encurtamento do período anágeno do ciclo piloso, com consequente aumento do período telógeno. A mistura utilizada (Melanges) pode variar conforme as necessidades individuais.

Quanto ao grau de resultados, podemos obter melhora significativa nas alopecias mais recentes e de evolução mais lenta, com excelentes resultados principalmente em mulheres. Injeções com medicamentos no couro cabeludo não impedem o desenvolvimento da calvície, mas colaboram para o fortalecimento e a renovação dos fios.

Nosso protocolo implica em uma aplicação semanal por 30 dias e a cada 15 dias por 3 meses, totalizando 10 aplicações. Dependendo do grau de agressão da calvície, este prazo pode se estender por 6 meses. Os resultados são notados após a quinta sessão.

Por Dra. Larissa Viana – La Vienne Dermatologia