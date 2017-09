Ipês: As cores do Inverno brasileiro

Ipê é a árvore mais conhecida, admirada, plantada, valorizada e ao mesmo tempo derrubada em todo o país.



Suas floradas magníficas colorem a paisagem desde o México até a Patagônia, vindo a ser símbolo nacional no Paraguai, El Salvador, Venezuela, Equador e até em Cotia.

Esta bela árvore serviu de fonte de inspiração para José de Alencar ao escrever o Tronco do Ipê, há muito tempo.

São centenas de espécies com flores amarelas, brancas, rosadas, roxas e até esverdeadas que iniciam o espetáculo de sua floração no Outono se estendendo até a Primavera e que alimentam muitos insetos e pássaros, como Beija-flores e Cambacicas.

Ocorrendo praticamente em todos os biomas, é na Floresta Nacional do Jamari, quase na divisa entre Rondônia e o Amazonas que se encontram os últimos exemplares que alcançam 40m de altura, uma vez que, nas cidades chegam a apenas 10m.

Em Cotia, os mais altos e imponentes, mesmo que na calçada e cercados pela rede elétrica e de telefonia se encontram no Jardim da Glória, Estrada do Capuava e no Colégio Objetivo.

Suas copas esculturais são visíveis da rodovia, portanto aproveite o lado bom dos congestionamentos porque eles estão floridos atualmente.

O mais famoso Ipê de Cotia teve o poder de parar a Raposo nos dois sentidos antes de sua duplicação por caravanas de pessoas que registraram em fotos, a beleza de sua florada, hoje confinada em um estacionamento. A exuberância das floradas do Ipê róseo-alba pode ser conferida atualmente, na entrada da Firmenich no km 26, na Estrada do Capuava e ao lado do que foi um dia, a praça japonesa.

Por ter a madeira mais valiosa, reconhecida mundialmente por suas propriedades medicinais, de resistência e dureza, o Ipê se tornou alvo dos madeireiros ilegais, mesmo sendo o seu corte proibido na maior parte do país.



Os Ipês são considerados, umidificadores naturais do ar, por suas raízes profundas alcançarem veios hídricos e suas vagens alimentarem diversas espécies de Papagaios que contribuem dispersando suas sementes aladas.

Se você leu a matéria Árvores e se sentiu estimulado a plantar uma árvore que o represente, escolha entre as diversas espécies pouco conhecidas, este diferencial será relevante e valorizado quando forem extintas em seu habitat.

Entretanto se você tem um Ipê floridíssimo em seu jardim, compartilhe sua beleza por aqui para incentivar o seu plantio e por consequência, sua preservação.