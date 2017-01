IPTU: 1ª parcela vence dia 20.

2ª via do carnê pode ser acessada pelo site da Prefeitura

A primeira parcela do IPTU de 2017 em Cotia tem vencimento programado para o dia 20 de janeiro. O imposto tem parcelamento em 12 vezes, até dezembro, com data de vencimento sempre nos dias 20. O contribuinte que quiser quitar o pagamento de uma só vez pode fazê-lo até 20 de janeiro, com 10% de desconto.

Todos os carnês já foram postados no correio e devem chegar nos próximos dias. O contribuinte também pode acessar seu carnê do IPTU por meio do site da Prefeitura de Cotia, clicar no link “serviços”, seguir em “IPTU – 2ª Via” e digitar o número da inscrição do imóvel (que consta no carnê dos anos anteriores).

O Imposto Predial e Territorial Urbano é exclusivamente municipal e, junto com como o ISS e o ITBI, compõe as receitas do município que retornam em benefício do cidadão. É por meio destas receitas que a Prefeitura promove as melhorias que a cidade necessita, em diversos setores como obras, saúde, educação e serviços urbanos (limpeza de ruas e córregos, tapa-buracos, pavimentação, etc.), entre outros.

Considerando as verbas oriundas também do governo estadual e da União, o imposto representa cerca de 12% da receita total de Cotia. O município possui 88.370 contribuintes de IPTU.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Cotia