Já ouviu falar no Estúdio Glória?

Aos sábados, portas abertas para quem quiser conhecer.

Tudo começou em 2007, numa casa linda aqui na Granja. A Karina e o André, donos da casa, resolveram fazer um bazar do seu acervo para amigos e amigos de amigos.

Karina Vargas sempre adorou móveis e itens antigos, que carregavam por si uma história. Uma grande paixão: garimpar, resgatar e recriar móveis descartados, tornando-os felizes novamente. Na época já eram quase 300 peças e o sucesso do bazar foi tão grande que logo fizeram outro para então, em 2009, abrirem de vez as portas do Estúdio Gloria.

História e sustentabilidade

Assim nasceu um negócio familiar e o sucesso foi tanto que o casal teve que levar a loja para São Paulo. Ficaram algum tempo na Vila Madalena, depois num lindo galpão em Pinheiros.

E por que esse amor em restaurar móveis antigos? “Porque foram feitos em uma época que não volta mais. Muitos eram produzidos artesanalmente, com madeira maciça, algumas extintas hoje em dia, como o Jacarandá e a Caviúna. Descartar estes móveis é apagar uma parte da nossa história, além de um enorme desperdício”, afirma André.

Desde o ano passado eles voltaram para a casa da Granja. Também passaram a ser o tema central de um programa no canal GNT, o “Admirável Móvel Novo”.

Agora todos os sábados as portas do Estúdio Glória estão abertas para quem quiser conhecer. Além da loja, com cenários em vários ambientes da casa, tem também um galpão com peças com desconto e uma Comedoria com várias opções deliciosas para degustar.

Comedoria Roji

A Comedoria é o restaurante do Estúdio e é a Thais Roji, granjeira antiga, que comanda o fogão (à lenha!). “Praticamente tudo que servimos aqui é artesanal. O que não foi feito por nós, foi feito por algum parceiro que prioriza o ingrediente fresco, se possível orgânico”, diz ela.

“O que mais queremos oferecer, além de boa comida, é uma oportunidade de relaxamento, de contemplação desse espaço lindo. Muita gente chega para conhecer a loja, come, papeia, passeia, dorme na rede, toma um café, come um doce, e parte com outro semblante. Isso me deixa feliz. Acredito muito no poder e astral deste lugar!”

Serviço:

Estúdio Glória – Comedoria Roji

Rua dos Engenheiros, 410 – Acesso pela Estrada do Capuava

Sábados, das 11h às 17h. (Comedoria a partir do meio dia)

Reservas: reserva.comedoria@estudiogloria.com.br

Telefone: 2366.3230