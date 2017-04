Jornal d’aqui leva você ao Teatro Raposo

Continuando com a promoção “Jornal d’aqui leva você ao teatro”, estamos sorteando pares de ingressos para o próximo fim de semana. Faça sua escolha e deixe no facebook não esquecendo de mencionar seu nome completo.

JUNTO E MISTURADO

QUINTA 21h, em cartaz até 27/04

Sinopse:

Espetáculo de grande sucesso que mistura o Melhor do Stand Up Comedy. Personagens inusitados e brincadeiras com a plateia. Um Show completo onde o principal objetivo é garantir a diversão.

Com Netto Tomaz (Te Peguei da Rede TV) Levi Cavancante (Te Peguei Rede TV e Multishow) Clodoaldo Rocha (Stand Up) e Sidkley Dantas.

_______________________________________________________________________________

FRANCISCO DE TODOS NÓS – A VIDA DE FRANCISCO DE ASSIS

SÁBADO 18h, até 06/05

Sinopse:

A peça, que tem um grande elenco formado por 16 atores, conta a história de Francisco de Assis, um burguês vindo de família rica, que abandona sua vida abastada em prol de um ideal maior de amor aos pobres e necessitados. Também é contada nesta peça a história de amor entre Francisco e Clara, que se transforma na sua maior aliada diante dos seus ideais de caridade e doação. Ambientado na Idade Média, com mais de50 figurinos criados e desenvolvidos integralmente para esta montagem, o espetáculo apresenta 10 canções inéditas, interpretadas ao vivo pelo elenco.

Elenco – Companhia do Ator

Roteiro e Direção – Gabriel Veiga Catellani

_________________________________________________________________________

TRUQUES DA ILUSÃO – 2ª TEMPORADA

SÁBADO 20h, até 29/04

Sinopse:

O espetáculo que mistura mágica, ilusão e hipnose está de volta! Protagonizada pelo ilusionista e hipnólogo Ismael de Araujo, a segunda temporada do espetáculo interativo que arrebatou o público em 2016 está agora em novo formato, ainda mais surpreendente e provocador. Pontuado de humor e com participação do público do início ao fim, “Truques da Ilusão – Segunda Temporada” convida a uma viagem pelos mistérios da mente humana, mostrando a mágica sob uma ótica completamente nova.

Elenco: Ismael de Araujo com Catarina Torres e Leo Drummond.

Direção: Ismael de Araujo

_______________________________________________________________________________

OS TRÊS PORQUINHOS

DOMINGO 16h, até 30/04

Sinopse:

Três porquinhos, cansados de viver em aventuras, resolvem construir suas próprias casas. Heitor e Cicinho, acomodados, preferem fazê-las de material mais simples, que não exige muito trabalho, enquanto Prático prefere a de tijolos. Durante a construção, o Lobo Mal aparece. Em meio a brincadeiras, eles tentam driblar o Lobo até que conseguem vencê-lo. A aventura ensina uma lição aos irmãos Heitor e Cicinho.

Adaptação e direção: Vania Bastian

Elenco: Cristina De Paula, Glauber Leme, Marcos Meira e Viviane Zanelli

______________________________________________________________________________

HÁ DOIS MIL ANOS – UMA HISTÓRIA DE AMOR E ESPERANÇA

DOMINGO 18h, até 28/05

Sinopse:

Inspirada no romance espírita que relata uma das existências do espírito de Emmanuel, a história se passa na Roma Imperial e foi psicografada pelo saudoso Chico Xavier. A peça narra a trajetória do Senador Romano Públio Lêntulus (Wendel Pinheiro) e de sua esposa Lívia (Tatiana Montagnolli), que simbolizavam a força do Império construído pela Roma antiga. Ao encontrarem Jesus, numa viagem feita à Palestina para a cura da filha doente, veem toda a sua vida ser transformada, num turbilhão de fatos que até hoje são exemplo de superação, renúncia e fé.

Adaptação e Direção – Gabriel Veiga Catellani

Elenco – Companhia do Ator

_______________________________________________________________________________

Serviço:

Teatro Raposo Shopping (sala Irene Ravache)

Rod. Raposo tavares, km 14,5

Fone: 3732-9006

Horário da Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 7,00 por 4 horas.

Lugares para cadeirantes e obesos

Para programação completa acesse aqui