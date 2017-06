Jornal d’aqui leva você ao Teatro Raposo

Estes são os espetáculos da promoção esta semana. Basta escolher e deixar seu nome no facebook.

A TIA É UM SHOW

Sábado, às 18h

Sinopse:

Num programa de auditório, a Tia traz muita diversão, de forma leve e descontraída. Uma apresentadora totalmente informal conduz o programa de maneira muito peculiar, se atrapalhando de forma ingênua, levando a plateia a um riso descontraído e cúmplice. Entre seus vários quadros, estão o “Bailão da Tia”, ”Tia no Karaokê” e “Tia Canta e Encanta”. No formato dos antigos programas de auditório, o espetáculo terá convidados especiais a cada semana, sorteio de prêmios para a plateia, e os famosos “reclames”, onde o público participa de forma ativa e divertida, com esta Tia simpática e cheia de entusiasmo, afinal, a vida começa aos 40…50…70.

Texto e Interpretação: Guilherme Uzeda

Classificação: 14 anos

A VIDA É UMA COMÉDIA

Domingo, 19 horas

Sinopse:

Nesse espetáculo a Atriz Vida Vlatt representa 6 personagens distintas. Começando com a empregada Ofrásia que contracenou com o Clodovil Hernandes. Em seguida Vida Vlatt representa Carmela, uma italiana que vem vender tranqueiras à platéia. Severina da Silva, nordestina e mãe de 18 filhos, está à espera do 19ª, vem dar o ar da graça contando seus problemas de forma hilária. Sarah Goldman também está presente para dar uma aula de culinária. Mãe Maria de Fátima, esotérica que lê a sorte nos bolinhos de bacalhau e faz previsões inacreditáveis. Magaléty. a criança mimada que arranca boas gargalhadas do público com suas opiniões sinceras.

Texto e interpretação: Vida Vlatt

Direção: Cris Ferris

Classificação: 14 anos

ConfraRia Comedy –Stand Up

Sábados, às 20h

Sinopse:

O Show ConfraRia Comedy – Stand Up é feito para o público rir e se divertir, com histórias, músicas, paródias e imitações de grandes artistas nacionais. Quatro grandes mestres do humor resolveram se unir para um show onde o importante é fazer o seu sábado mais alegre. Imperdível!

Elenco: Anderson Gago, Richard Sakamoto (participações em Legendários, Encrenca e Pânico na Band), Rick Minervino e Tuca Graça (participa de A Praça é Nossa – SBT).

Classificação: 16 anos

Espetáculo infantil

PELA ESTRADA AFORA… COM CHAPEUZINHO VERMELHO

Sábado, às 16h

Sinopse:

“Chapeuzinho Vermelho” é uma história já conhecida por todos, por isso resolvemos criar uma nova versão, onde o vilão é o caçador e não o lobo. Optamos por uma linguagem voltada para a atualidade, o que facilita o entendimento e identificação das crianças com o espetáculo e os personagens.

Elenco: Sabrina Estefam, Alex Carvalho,Vagner Miranda e Bruna Izar.

Texto: Bruna Izar

Direção: Diego Chimenes

Serviço:

Teatro Raposo Shopping (sala Irene Ravache)

Rod. Raposo tavares, km 14,5

Fone: 3732-9006

Horário da Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 7,00 por 4 horas.

Lugares para cadeirantes e obesos

Para programação completa acesse aqui