Jornal d’aqui leva você ao Teatro Raposo. Escolha sua peça e divirta-se!

Escolha uma entre as peças abaixo e ganhe um par de ingressos. Válido para o fim de semana de 20 a 22 de outubro.

DR – Discutindo a Relação

Sábado, às 21h

Sinopse:

Em uma sessão de terapia, o casal Théo e Luiza decidem tentar resolver seus problemas conjugais o que na verdade acaba iniciando uma guerra entre os dois pela razão dentro do relacionamento. O que não falta nessa divertida história entre o amor e a razão são os ingredientes necessários que garantem boas risadas ao público, momentos de reflexão e muita diversão.

Direção: Cris Nicolotti.

Texto: Thíago Uriart.

Elenco: Thíago Uriart e Sharon Barros

Os Miseráveis De Victor Hugo – O Drama que deu origem ao Musical

Domingo às 20h30

Sinopse:

Uma grande história de conflitos, amor e perdão, que conta a transformação de um homem condenado pela sociedade francesa, num dos maiores exemplos de honestidade e justiça. Nesta adaptação do clássico, 18 Atores e 60 Figurinos para contar a história, com muita emoção, alegria e paixão.

Adaptação e direção: Gabriel Veiga Catellani

Elenco: Beth Veloso, Cristina Mazzuca, Caique Dáttola, Danyelle Sardinha, Eric Rasmussen, Fernando Moratta, João Guilherme, Júnia Haliski, Leti Cruz, Maria Di Agostinho, Paulo Novaes, Regina Catellani, Robson Gabriel, Rodney Martins,

Silvia Souza, Tiago Silva, Victor W´alczak, William Lima.

Censura Livre

Ingressos R$ 40,00 (Inteira)

Teatro para todos (Todos pagam Meia) R$ 20,00 preço único

Gratuito para Professores – Crianças até 12 anos e Adultos acima de 60 anos – Só R$ 10,00.

Biscoitos – O Infantil

Sábado: 16h

Sinopse:

Quarto, banheiro, lavanderia e cozinha. É numa casa cheia de surpresas, detalhes e pequenos encantos que vive o palhaço Conforto, sempre ao lado de seu amado porta-retrato – que guarda a imagem de alguém muito especial. E o calendário avisa que é dia de visitar a pessoa da foto! Quebrar a rotina, ligar o rádio e se divertir preparando deliciosos biscoitos, em meio a trapalhadas, muita bagunça e talvez alguma sujeira! Quais são os ingredientes que dão um gosto único à vida de cada um? O que nos faz deitar num dia e levantar no outro? Talvez um velho rádio tenha a receita! Quem está no Porta Retratos?

A dúvida fica no ar! Durante todo o espetáculo o nosso personagem central interage com o porta-retratos e nunca nos revela a identidade de seu companheiro. Seria uma namorada? Esposa? Filhos? Mãe? Pai? Irmão? Avó? São tantas opções… A ideia do espetáculo é de dialogar com o público sobre perda, saudade e morte de uma forma simples e sem tabus. A opção do autor de não revelar a identidade de seu ente querido, é justamente o ponto chave da peça. Pois cada espectador pode imaginar o seu “porta- retrato”, podendo então ressignificar a perda de seu ente mais querido.

Texto: Kayê Conforto. Direção: Márcia de Oliveira.

Com: Kayê Conforto. Narração: Beatriz Cugnasca, Fabio Galvão, Henrique Caponero, Kayê Conforto e Márcia de Oliveira

Censura: Livre

BANDA DA ALEGRIA

Domingo: 14h

Sinopse:

A Banda da Alegria é comandada pelo Palhacinho Alegria que faz a alegria da garotada desde 2001. O projeto da banda é um sonho antigo do Palhacinho que em 2007 lançou seu 1° CD de músicas inéditas e em 2008 o 2° de cantigas de roda na cidade de São Paulo, quando foram vendidos uma quantidade significativa.

Hoje o projeto conta, além do Alegria, com 4 músicos/personagens. O show é muito dançante e interativo, com músicas que vão agradar tanto o público infantil quanto infanto juvenil.

As crianças são convidadas a participar e encenar algumas músicas, utilizando alguns acessórios para abrilhantar cada canção.

Direção geral e Coreográfica: Evandro Henriett.

Serviço:

Teatro Raposo – Sala Irene Ravache

Endereço: Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista – São Paulo/SP (piso Cinema)

Capacidade: 252 lugares (incluindo lugares para cadeirantes e obesos)

Horário da bilheteria: de terça a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 8 por 4 horas.

Mais informações: (11) 3732-9006