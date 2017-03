Jornal d’aqui leva você ao Teatro Raposo

Neste fim de semana você pode ir ao Teatro Raposo por nossa conta. Temos alguns ingressos para sortear. É só deixar seu nome completo e aguardar o resultado!

Sábado, 11/03, às 20h30

Antes só do que mal casado

Completando sete anos de sucesso, o espetáculo já foi visto por quase um milhão de pessoas. Uma seleção com “stand up comedy”, cenas e esquetes cômicas que vão do besteirol ao “non sense”, das piadas tradicionais ao humor mais inteligente. Um texto que hoje se divide entre criações nossas e material que recebemos de nosso público em mais de seis anos viajando pelo Brasil.

Humor limpo, sem apelação e sem baixaria!

Domingo, 12/03, às 14h

A cigarra e a formiga – Infantil

A peça conta as aventuras da Cigarra, que só cantava sem se preocupar com o inverno que estava chegando, e da Formiga, que só trabalhava. Mas esta versão da clássica fábula também mostra de forma divertida, com muita música e interatividade, que a atitude da Cigarra se deve ao fato de ela sonhar em ser famosa. No final, as crianças aprendem que “primeiro temos que plantar, para depois colher bons frutos”.

Serviço:

Teatro Raposo Shopping (sala Irene Ravache)

Rod. Raposo tavares, km 14,5

Fone: 3732-9006

Horário da Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 7,00 por 4 horas.

Lugares para cadeirantes e obesos

Para programação completa acesse aqui