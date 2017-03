Continuando com a promoção “Jornal d’aqui leva você ao teatro” estamos sorteando pares de ingressos para o próximo fim de semana.

Sábado, 4 de março, às 14h

Panos e lendas – Espetáculo infantil

Sinopse:

Uma Festa cantada e dançada para todo mundo ver, Panos e Lendas narra a criação do mundo, falando do homem sob o olhar de dois índios. Suas raízes e costumes o fazem mostrar o ciclo da vida com ternura e simplicidade. Recheado de lendas brasileiras, como a da Cana de Açúcar, de Helena Pereira, Parlendas, como a do macaco e o grão de milho, Cantigas de Roda e de Ninar, como Terezinha de Jesus, o Cravo brigou com a Rosa, Tutu Marambá, entre outras, são cantadas e tocadas ao vivo.

Elenco: Chico Cabrera, Diego Clilio, Fernanda Leal Costa, Giovani Martins, Maira Cardoso, Michel Sebá, Rita Gutt e Rita Ivannoff.

Direção: Chico Cabrera

Classificação: livre

Domingo, 5 de março, às 20h30

Truques da Ilusão – 2° temporada

Sinopse:

O espetáculo que mistura mágica, ilusão e hipnose está de volta! Protagonizada pelo ilusionista e hipnólogo Ismael de Araujo, a segunda temporada do espetáculo interativo que arrebatou o público em 2016 está agora em novo formato, ainda mais surpreendente e provocador. Pontuado de humor e com participação do público do início ao fim, “Truques da Ilusão – Segunda Temporada” convida a uma viagem pelos mistérios da mente humana, mostrando a mágica sob uma ótica completamente nova.

Elenco: Ismael de Araujo com Catarina Torres e Leo Drummond.

Direção: Ismael de Araujo

Serviço:

Teatro Raposo Shopping (sala Irene Ravache)

Rod. Raposo tavares, km 14,5

Fone: 3732-9006

Horário da Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 7,00 por 4 horas.

Lugares para cadeirantes e obesos

