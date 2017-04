JP Possos – A cor radical

JP é como suas obras, vibrante, radical e forte. É da nova geração de granjeiros, jovens de personalidade que constroem o mundo. Trabalhador criativo, corajoso e com muito senso de humor. Camisa de estampa de galinha, conjunto shorts e camisa de bananas, boné, camisa camuflada e coturno. Pronto para impactar. E colorir a vida.

JP Possos expõe na Galeria de Arte e Fotografia Solange Viana até 7 de maio.

1. Fale de si

Sou JP Possos. 25 anos, artista plástico, sky diver, snowboarder, um dos donos do Studio Barco na Vila Madalena e sócio de uma marca de sorvetes populares. Sonho atualmente em desenvolver projetos coletivos na área de esportes radicais, música e arte, envolvendo jovens e com o propósito de descobrir talentos e ajudá-los a empreender.

2. Relação com a moda

Moda é estilo de vida. Visto o que ajuda minha mobilidade, pois sou inquieto e buscador compulsivo. Ando muito, me movo muito. Subo e desço o dia todo. Roupa é minha segunda pele. Tem que ajudar na transpiração, senão não serve. Visto o que meu espírito pede.

3. Qual sua roupa ou acessório favorito?

Amo boné, bermuda de Malha, camiseta, calça larga e as vezes camisas estampadas alegres e únicas

4. Como faz compras?

Vixe! Quase nunca me movimento para isso. As peças tem que vir a mim, elas me roubam o olhar. As vezes saio para trabalhar e no trânsito olho para o lado e vejo uma estampa bonita que me lembra uma tela. Depois vejo o que é (camisetas, calças, etc.) Daí junto o útil ao agradável e pronto! A roupa me ganhou e paro para comprar. Ganho muita coisa das marcas que desenvolvo estampas com minha arte e as vezes uso Internet para comprar algo mais específico para um evento e festas.

5. Coisas que nunca usaria e porque?

Jamais calça jeans, camiseta pólo, sapatenis, roupas de corrida e esportes convencionais. Agora por que? Não tem porque. Apenas não me identifico.