Judocas de Cotia garantem vaga na final do Paulista Inter-regional

Classificação foi garantida com resultados alcançados pelos atletas na fase regional da competição. Final está marcada para o dia 27/08

A equipe de judô da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Cotia disputou, no sábado (19/08), a fase regional do Campeonato Paulista Sênior e Aspirante, em Osasco, e garantiu vagas na final Paulista fase Inter-regional marcada para domingo (27/08), em Santos.

Luís Félix teve três vitórias na categoria sênior (81kg) e, ao final de sua participação, conquistou a medalha de ouro. O atleta Pietro Khamis, pela categoria sênior (100kg), também levou a melhor e também trouxe medalha de ouro depois de duas vitórias.

Lucas Andrade conquistou a medalha de prata pela categoria sênior (66kg) depois de obter duas vitórias e uma derrota. O judoca Luan Andrade disputou a categoria sub 18 (50kg) e também conquistou prata com uma vitória e uma derrota.

A terceira colocação na categoria sub 15 (48kg) ficou com o atleta Lucas Russi, com duas vitórias e uma derrota. E na categoria adulto (90kg), Jefferson Lima ficou com o bronze. Todos os atletas participam da final no próximo final de semana.