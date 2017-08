Judocas de Cotia garantem vaga no Paulista Sênior

Atletas da equipe de judô de Cotia disputaram no último sábado (5), a fase inter-regional aberta classificatória para o Campeonato Paulista Sênior, que acontece em setembro com a participação dos 30 melhores do estado.

Quatro atletas cotianos, Lawrence Luna Jr, Jaqueline Souza, Thiago Silva e Renato Flório, chegaram à final e garantiram vagas para a fase final da competição.

Outros dois judocas de Cotia, Luís Felix e Lucas Andrade, avançaram em suas chaves na fase classificatória, mas não subiram ao pódio. Ao lado de outros atletas de Cotia, Felix e Andrade, ainda terão mais duas oportunidades de classificação, uma pelo Campeonato Regional, que acontece em Osasco até o final de agosto e, na última fase inter-regional aberta, que será disputada na cidade de Praia Grande, também este mês.