Justiça determina perda de mandato de Rogério Franco e Almir Rodrigues

A Justiça Eleitoral proferiu, nesta terça, 21, sentença com decisão favorável à cassação do diploma e da perda do mandato eleitoral do prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), e de seu vice Almir Rodrigues (PSDB). A sentença pede também a inelegibilidade de Rogério, Almir e do ex-prefeito Carlão Camargo (PSDB), por oito anos, uso indevido da máquina pública no intuito de captar votos e apoio para os candidatos.

A decisão cabe recurso. Rogério Franco e Almir Rodrigues vão continuar no cargo enquanto aguardam o novo julgamento.