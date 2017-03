Kobra faz o maior mural do mundo em Itapevi

O muralista brasileiro Eduardo Kobra, está produzindo em Itapevi, o “Maior Mural do Mundo”, com 5.742 metros quadrados. A obra ocupa um imenso paredão às margens da rodovia Castelo Branco (km 35), no prédio onde será o centro de distribuição e sede administrativa da empresa Cacau Show.

O novo mural de Kobra, iniciado no dia 15 de fevereiro, terá quase o dobro do tamanho do mural “Etnias – Todos Somos Um”, pintado por ele em 2016 no Boulervard Olímpico, no Rio de Janeiro, às vésperas dos Jogos Olímpicos, com cerca de três mil metros quadrados e que entrou para o Guinness World Record, o Livro dos Recordes. “A proporção é inacreditável. É um grande desafio fazer essa nova obra”, conta o artista, que deve completar o mural em menos de um mês.

Na segunda quinzena de abril, Kobra seguirá para Malawi, na África, a convite de Madonna, para realizar dois murais internos em uma instituição (hospital). A cantora viu uma obra de Kobra (“Fight for Steet Art”), no Brooklyn, em Nova York, sobre Jean-Michel Basquiat e Andy Warhol e convidou o muralista.

Depois, Kobra segue para mais seis países.

O “maior mural do mundo” mostra uma única cena do processo de produção do cacau. “Fizemos um estudo para que a arte seja facilmente vista pelas pessoas que passam de carro na rodovia Castelo Branco. Percebemos que não seria possível colocar várias cenas ou personagens”, diz o artista, que acrescenta: “Antes de cada obra que faço há sempre muita pesquisa, como no caso recente da pintura sobre Anne Frank (‘Let me be myself’ – ‘Deixem-me ser eu mesma’), quando li ‘O Diário de Anne Frank’, assisti a dezenas de documentários e visitei a Casa de Anne Frank, em Amsterdã. Para este novo mural, a intenção original era viajar para a região amazônica e observar várias cenas do processo produtivo do cacau, mas depois de perceber que seria melhor uma única cena, usamos como inspiração uma fotografia de Lailson Santos, do livro ‘O Cacau é Show’, escrito por Alexandre Costa, presidente e fundador da Cacau Show.

Segundo Alexandre Costa, receber um mural de Eduardo Kobra é mais um marco na história da empresa. “É extremamente valioso para nós. A arte de Kobra é marcante, autêntica e torna o dia das pessoas mais felizes, o que se encaixa perfeitamente com a filosofia e proposta da Cacau Show, que busca sempre proporcionar surpresas e experiências memoráveis para todos”, afirma.

Eduardo Kobra começou como pichador, tornou-se grafiteiro e hoje se define como um muralista. Tornou-se conhecido pelo seu projeto Muro das Memórias, onde faz releituras de cenas da São Paulo antiga, como o muro de 1.000m2 na av. 23 de maio. Nos últimos anos também se dedicou muito a outros projetos, como surpreendentes obras em 3D e o projeto Greenpincel, onde mostra (ou denuncia) imagens fortes de matança de animais e destruição da natureza; e homenagens a personagens que marcaram a história, em diferentes áreas, como Albert Einstein, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Abraham Lincoln, Maya Plisetskaya Salvador Dali, Barquiat (grafiteiro), Frida Kahlo e Andy Warhol.