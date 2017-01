Entre sonhos, imagens, vida, realidades, recordações, tem-se um mundo cinematográfico fascinante

PROVOCAÇÃO: o que é o seu universo: um sonho, uma realidade ou uma colagem dos dois?

TRAILER:

FICHA TÉCNICA:

Nome: La la Land

Nome original: La La Land

Direção: Damien Chazelle

Música tema composta por: Justin Hurwitz

Músicas: Another Day of Sun; Someone in the Crowd; Mia & Sebastian’s Theme; A Lovely Night; Herman’s Habit; City of Stars; Planetarium; Summer Montage / Madeline; City of Stars; Start a Fire; Engagement Party; Audition (The Fools Who Dream); Epilogue; The End; City of Stars (Humming)

Elenco: Ryan Gosling (Sebastian); Emma Stone (Mia); John Legend (Keith). Rosemarie DeWitt (Laura); Sonoya Mizuno (Caitlin)

Ano: 2016

País: USA

Prêmios: prêmio da New York Film Critics Circle Award de Melhor Filme; prêmio da Palm Springs International Film Festival Vanguard Award; prêmio da Volpi Cup de Melhor Atriz; 2 prêmios da AACTA International Award (incluindo melhor Filme); 3 prêmios Satellite Award (incluindo Melhor Trilha Sonora) ; 6 prêmios Globo de Ouro (incluindo Melhor Trilha Sonora Original); 7 premios do Critics’ Choice Award (incluindo Melhor Roteiro Original)