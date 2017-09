La Milonga! Una noche para bailar tango ao vivo com el Trio La Mugre.

Trabalho maravilhoso da nossa querida Mariana Pilatos Corado no violino, Guilherme Kafé violão e voz e um convidado surpresa tocando o bandoneom. Para começar a esquentar a noite, Luca Belton traz a coleção de discos de su abuelito. E, para las pancitas, viños y empanadas integrales do João do Grão!

Chamem todos los hermanos!!

Serviço

Domingo 10 de setembro, das 19h às 22h

Entrada 20,00 reais.

Local: Ulabiná

Av São Camilo 288 / Granja Viana, Cotia