Lançamento do Livro “Por uma São Paulo mais Sustentável”

O livro “Por uma São Paulo mais Sustentável”, cujos autores são Gilberto Natalini e Marcelo Morgado será lançado na livraria Cultura. Na obra os autores apresentam um panorama breve da realidade de São Paulo, propondo ações e soluções para tornar a cidade mais sustentável, oferecendo qualidade de vida para todos.

Esta obra, sem pretensões acadêmicas, apresenta como a dinâmica do crescimento, que engendrou esta gigantesca metrópole, conduziu a tremendos problemas ambientais e sociais; faz balanço de avanços e retrocessos e aponta soluções para superá-los, na linha da construção do desenvolvimento sustentável e das economias verde e circular.

Segundo os autores, esse é o único caminho viável e eticamente justo para assegurar maior qualidade de vida para 12 milhões de paulistanos e também espaços de áreas verdes para lazer e convivência com a Natureza.

Para execução da obra colaboraram o Prof. Candido Malta e Fabio Feldmann, com as suas avaliações e propostas de futuro, sob as vertentes, respectivamente, urbanística e ambiental. A orelha da capa foi feita pelo Prof. José Goldemberg e o prefácio de Eduardo Jorge.

“Esperamos, eu e o Marcelo Morgado, que este livro, contribua para divulgar informação e tomada de consciência, que resulte em políticas públicas mais adequadas e eficientes, engajamento do empreendedorismo e mais ação de cidadania, em prol desta enorme cidade, cheia de vitalidade e potencial de ser um local melhor para se viver para todos”, ressaltam.

A receita da 1ª edição será doada para projeto sócio ambiental da Associação Popular de Saúde do Ambulatório Médico da Paróquia Bom Jesus do Cangaíba.

Informações:

Data: 05/06 (2ª feira) – Dia Mundial do Meio Ambiente

Horário: A partir das 19h00

Local: Livraria Cultura – Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – térreo (próximo ao metrô Consolação)