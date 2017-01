Caro vereador Luís Gustavo Napolitano,

Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela reeleição a vereador do Município de Cotia. Todavia, gostaria, que o senhor colocasse em prática tudo aquilo que prometeu à população cotiana.

1) Faça que todos os bolsões residenciais de Cotia, obedeçam ao TAC (Termo de Ajuste de Conduta), onde o senhor participou juntamente com o promotor de Justiça de Cotia Dr. Ricardo Navarro e o atual prefeito sr. Carlão Camargo. Todos os bolsões residenciais que tiveram seus portões retirados, já foram recolocados, ou seja, não deram a mínima ao TAC.

2) O senhor disse em sua plataforma eleitoral, que é categoricamente a favor da “LEI DO SILÊNCIO” em todos os ruídos que prejudiquem a população cotiana. Ponha em prática então essa sua promessa.

Já fiz uma denúncia recente a este jornal, sobre os trens de carga que transitam vizinho ao nosso residencial Colonial Village/Caucaia do Alto. Esta denúncia foi publicada, porém, nenhuma atitude por parte de um órgão responsável do Município de Cotia foi tomada para proibir essas buzinadas, principalmente durante o período da noite entre as 22h e 7h.

Esse barulho ensurdecedor não nos deixa dormir e, pior ainda, prejudica muito as pessoas idosas, crianças, pessoas doentes que residem neste residencial e precisam de muito silêncio.

Esses trens têm parada obrigatória na estação bem colada ao nosso residencial. Cada trem que para nesta estação, durante o dia ou durante a noite, dá 4 buzinadas infernais com um período de duração de pelo menos 10 segundos por buzinada, com o nível de decibéis muito, mas muito acima , do que o permitido pela LEI DO SILÊNCIO.

Portanto, sr. Luís Gustavo Napolitano, solicito que o sr. venha fazer uma visita a este local em Caucaia do Alto e proíba definitivamente a continuação desse barulho infernal das buzinadas. Não há tímpanos que aguentem tamanho barulho.

Waldir T. Murata

N.R.: cópia desta carta foi enviada ao vereador Luís Gustavo em 9/11/2016, que não enviou resposta.