Será que a lei do silêncio está valendo para os moradores de Caucaia do Alto?

Acredito que não.

Já fiz duas reclamações(*) através deste jornal e infelizmente, os trens de carga que passam ao lado do residencial Colonial Village, continuam fazendo barulhos infernais com buzinadas(4 a 5 buzinadas) após as 22h e com continuidade na madrugada.

O barulho é infernal, digno de estourar os nossos tímpanos, já que os decibéis dessas buzinas estão bem acima do permitido por lei.

Será que existe algum órgão competente para fazer essa verificação IN LOCO ?

Waldir T. Murata

(*) Lei do Silêncio I publicado em 28/10/2016 e Lei do Silêncio II publicado em 21/11/2016