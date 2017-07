Let’s shine!

Brilho só durante a noite? Nada disso! Você pode e deve brilhar também durante o dia.

Com o passar dos anos, a moda vem quebrando regras nos dando a liberdade de usar aquilo que gostamos, independente da hora e local. E isso não foi diferente com as roupas brilhantes.

Se há alguns anos, o brilho era usado apenas em festas como casamentos e formaturas e eventos noturnos, agora, ele colocou a cara no sol e veio para ficar também durante o dia. Não sabe como usar? Então dá uma olhadinha em nossas dicas.

Basic shine

O blazer de paetê independente da cor cai bem durante o dia naquele nosso “look básico” com calça jeans e um saltinho.

Saia lápis

A saia lápis, nas últimas temporadas, tem feito muito sucesso nos looks tanto

casuais quanto mais fashion/sofisticados. Invista em um modelo com brilho que pode ser usado tanto com salto, quanto com um tênis bem legal. Se for um look mais casual, combine com uma camiseta.

T-shirt shine

Já que é pra brilhar, nada como uma camisetinha básica. Vai bem com Jeans, saias, shorts, salto, botinha, tênis, enfim, com brilho ou sem, é sempre a peça coringa do guarda-roupa. E também tem a versão adulta e infantil, porque criança também brilha.

Bomber Jacket

As jaquetas Bomber vieram para ficar no nosso guarda- roupa. Assim como o jeans e a camiseta, são peças coringas para montar um look para happy hour, cinema, balada… Com brilho ou sem, viraram peças atemporais, ou seja, no inverno ou verão, elas deixam o look mais moderno e confortável.

Pant’s shine

As calças também podem e devem brilhar e, assim como as saias, combinam com salto, botinhas ou tênis.

Pés brilhantes

Quem disse que os pés ficariam de fora? Sim, meias e calçados brilhantes dão o toque final em todo nosso brilho.

Agora que já sabe como combinar seu brilho, vá ser feliz e brilhar!

(Dica: Se quiser usar camiseta, calça, blazer e sapatinhos brilhantes, tá liberado!)