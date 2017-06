Foi liberado o acesso ao bairro Atalaia no km 36-A da Rodovia Raposo Tavares. A via estava fechada desde janeiro deste ano para obras de implantação da adutora do Sistema São Lourenço.

A obra foi executada por meio de Parceria Público-Privada (PPP) entre o Consórcio São Lourenço e o governo do Estado. Com a conclusão, a via que dá acesso ao bairro Atalaia foi restaurada pela empresa.