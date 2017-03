Desde 1997 a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia conta com o telefone 153 como canal de comunicação para aproximar a segurança municipal da população. Por meio deste número, o cidadão consegue contatar a corporação em qualquer dia da semana, 24h por dia. Para prestar atendimento às chamadas, a Guarda Municipal conta com 26 pessoas, divididas em seis equipes, na Central de Atendimento.

Através deste canal de comunicação a Guarda atende diversos tipos de chamado, desde averiguação, furto, roubo, desinteligência, auxílio ao público e apoio a outros órgãos, como a Polícia Militar, responsável pela segurança pública na cidade, Polícia Civil, delegacias, Conselho Tutelar, além de secretarias municipais.

De acordo com a corporação, nos casos de chamado para averiguação, o munícipe é encaminhado pela própria Guarda ao órgão competente, como hospital, delegacia, Organização Não-Governamental (ONG), Conselho Tutelar e Fórum, entre outros.

Segundo o comandante da GCM, José Roberto Araújo, o 153 é uma resposta rápida e eficaz à sociedade. “O 153 é utilizado por pessoas que necessitam de um atendimento de urgência e que esperam por um amparo imediato”, explicou.

Ainda de acordo com o comandante, por meio deste canal de comunicação a Prefeitura aproxima a população e a Secretaria de Segurança Pública. Através da ligação, consegue-se entender a ocorrência e enviar a viatura mais próxima. “O atendente da CECOM (Central de Comunicação) recebe as informações, faz a triagem, percebe se há necessidade do uso de viatura para dar continuidade na ocorrência e o solicitante é acompanhado até o desfecho final”, completou.

Em Cotia, todos os servidores que atuam na Guarda Civil Municipal participam de treinamento anualmente. A requalificação, como é chamada, prepara os servidores para atuarem em qualquer setor da corporação. Eles vivenciam experiências na triagem telefônica, atendimento, noções de primeiros socorros, noções de Direito (direitos humanos, penal, cível), uso de armamentos letais e não letais e, entre outros, o uso progressivo da força.

Ligações gratuitas

As chamadas para o 153 são gratuitas, e o número é padrão para todas as Guardas Municipais em território nacional.

A ligação para o 153 pode ser feita por telefone fixo ou móvel. Mas o ideal é o uso do telefone fixo, para que o munícipe não corra o risco de sua ligação sofrer interferências de outras torres e cair em outros municípios.