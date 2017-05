Maio no The Square

A programação musical traz homenagens a grandes bandas do Rock norteamericano.

A banda Fever (foto em destaque), que se apresenta pela primeira vez no Open Mall, apresenta sucessos de Steven Tyler e banda, homenageando os gigantes do Aerosmith.

Já a banda Lost Dogs, traz uma homenagem fiel a uma das mais famosas bandas de Rock dos anos 90, o Pearl Jam.

Além dos tributos, tem shows acústicos para todos os gostos na programação do The Square e seus restaurantes.

Shows intimistas com artistas interpretam sucessos do Rock, Pop e MPB no

palco principal e no Palco Mercadão, que apresenta uma programação que vai do Samba a MPB.

Já o Bar do Alemão Família Steiner, traz shows gratuitos no projeto Heineken Jazz.

No Seu João Botequim, a diversão está garantida toda quinta-feira, além do Clube do Stand Up, tem as Quintas Rock & Blues com shows imperdíveis.

Além da programação musical, tem atração para os que não abrem mão de se cuidar e ainda se divertir, o programa Saúde na Praça oferece aulas gratuitas e muito animadas, de graça. E não precisa se inscrever.

Veja abaixo a programação completa.