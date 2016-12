2016 chega ao fim. Para muitos, já vai tarde. Não foi o tipo de ano que vá deixar saudades – aliás, vários amigos estão me desejando um 2017 que não deixe saudades de 2016, tamanho o desalento que permeia nossa civilização.

O mundo está em crise. A democracia parece que está batendo pino: Trump, Lava Jato, desemprego, ISIS, Síria, refugiados aos milhões, caminhões matando e ferindo dezenas de inocentes, crimes de ódio, direita raivosa, canalhice generalizada… Você escolhe.

Mas: falta-nos um pouco de perspectiva histórica. O século XX foi um tempo de guerras contínuas, das quais duas foram mundiais, e uma nos apresentou a um genocídio horrendo. Boa parte do mundo viveu o sofrimento da ditadura (supostamente) da esquerda, conhecida como comunismo. Outra parte, o mesmo, só que (supostamente) da direita.

Se lançarmos nosso olhar para épocas anteriores, veremos mais do mesmo. Guerras e mais guerras, pestes, pobreza, fome, escravidão – nada parece mudar muito, apesar do tal do progresso. E é aí que está o problema. Em nossas mentes, o progresso tecnológico e científico deveria ser o arauto da Era de Aquarius, paz e amor jorrando por todos os poros. Na prática, a teoria prova ser outra. O progresso humano tem sido capenga, uma espécie de Saci Pererê, pulando em uma só perna. Chegamos ao celular inteligente (bem mais que eu), mas não avançamos, desde os egípcios, em termos espirituais, morais ou éticos.

2016 foi apenas mais um ano dentro da normalidade do que é a história do ser humano. O Natal, que deveria ser a data da renovação da esperança, sucumbiu de vez às Boas Festas. Os presépios deram lugar a renas, gnomos, e um sujeito obeso com barbas brancas. Só nos resta a opção de consumir, mesmo sabendo que continuaremos infelizes ao fazê-lo.

Não que o ano tenha sido uma perda total. Meu Palmeiras sagrou-se campeão do Brasileirão. Jovens casaram e tiveram filhos. Pessoas continuam saindo à noite para trazer alimentos e conforto para moradores de rua, ensinando arte e música para crianças das comunidades, doando sangue, procurando a cura da malária, ajudando idosos a atravessar a rua, sorrindo e cumprimentando a caixa do supermercado.

Pessoas como estas tiveram um bom 2016, e terão um bom 2017.