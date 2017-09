Marcos Neves inaugura primeira UBS totalmente informatizada de Carapicuíba

No sábado, 16, a Prefeitura de Carapicuíba inaugurou as novas instalações da UBS Central, no Parque Gabriel Chucre. O evento contou com as presenças do prefeito Marcos Neves, vice-prefeita Gilmara Gonçalves, deputado federal Jefferson Campos, os deputados estaduais André do Prado, Gil Lancaster, Gilmaci Santos e Olim, além dos vereadores, secretários municipais e moradores da cidade.

Os deputados destacaram o trabalho do prefeito Marcos Neves enquanto companheiro na Assembleia Legislativa e a coragem por ter assumido o grande desafio de administrar Carapicuíba.

As novas instalações da UBS Central possuem 630 m², dois novos consultórios odontológicos, sala de inalação, grupo de educação em saúde, imunização (vacinas), ambiente climatizado, painel de senha, acolhimento e sistema totalmente informatizado.

A nova unidade de saúde já está em funcionamento e tem capacidade para realizar mais de 9.000 atendimentos ao mês, tais como consultas (odontologia, clínico, ginecologista, pediatra, psiquiatra), vacinação, inalação, procedimentos de enfermagem, entre outros.

Os frequentadores do Parque Gabriel Chucre também vão contar com atendimento na nova UBS Central. Além disso, haverá dois grupos terapêuticos de pacientes.

“Esse é o nosso modelo de gestão e temos o compromisso de levar para outras unidades. Sabemos que a saúde ainda precisa de muitas melhorias, mas estamos lutando todos os dias por mudanças e fique do jeito que a família carapicuibana merece”, afirmou o prefeito Marcos Neves.

Em homenagem ao grande médico que realizou trabalho em Carapicuíba e foi fundador do Hospital Santa Clara (atual Alphamed), a unidade foi nominada como UBS Central Dr. Eurico Souto Cabral.

Centro de Reabilitação

O Parque Gabriel Chucre também receberá o Centro de Reabilitação. A população de Carapicuíba contará com atendimento de fisioterapia e terapia. “Agradeço ao governador Geraldo Alckmin, coerente e sensível, porque cedeu mais um espaço para nós implantarmos melhorias para a saúde da nossa cidade”, declarou Marcos Neves.

Farmácia especializada

Outra excelente notícia para a população de Carapicuíba anunciada pelo prefeito Marcos Neves é a implantação da Farmácia Especializada, dentro do Ganha Tempo, no Plaza Shopping Carapicuíba. “A população vai poder ter acesso aos medicamentos, sendo atendidas em local confortável, climatizado e com segurança”, explicou o prefeito Marcos Neves.

Policlínica

O prefeito Marcos Neves destacou o seu compromisso na área da saúde com a população de Carapicuíba. “Estamos bem encaminhados para a abertura da Policlínica. É muito importante ter atendimento de saúde naquele local. Sou transparente, o que a gente fala, a gente cumpre. Nosso compromisso no Plano de Governo era dar destinação ao prédio da UPA. Realizamos um estudo, estamos trabalhando em melhorias do prédio como pintura geral, acomodações. Ainda neste ano, estaremos dando mais uma ótima notícia para os moradores: a abertura da Policlínica”, enfatizou o prefeito Marcos Neves.

Nota sobre a mudança na Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Carapicuíba agradece o excelente trabalho prestado pela secretária Ana Maria Massarenti à frente da pasta da Saúde, que nos deixa devido a problemas pessoais. Com olhar técnico e humanizado, a gestora Ana Maria aceitou um grande desafio e cumpriu sua missão de iniciar as reformas de base, colocar a casa em ordem, implantar uma gestão técnica.

A sua passagem deixa um grande legado de mudanças na saúde e ensinamentos para todos os colaboradores. Registramos aqui o nosso MUITO OBRIGADO à Ana Maria, por ter aceitado esse convite para iniciar a implantação dessa gestão técnica, plantando sementes importantes que já estão dando frutos, como a agenda livre para marcação de consultas, a classificação de risco nos Pronto-Atendimentos e, recentemente, a inauguração das novas instalações da UBS Central, a primeira totalmente informatizada, seguindo os padrões do Ministério da Saúde, entre outros benefícios que já estão sendo implantados.

Esta administração segue acreditando na gestão técnica: assim como a Dona Ana, a nova secretária, Paula Pavan, possui quase 30 anos de experiência em Administração na área de Saúde, já tendo trabalhado em Carapicuíba e conhece bem a necessidade da população.

A Prefeitura sabe que a saúde é uma das áreas mais sensíveis da nossa cidade e continuará lutando por melhorias, trabalhando por mudanças que a população tanto merece.